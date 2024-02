Alla vigilia della sfida col Volley Soverato, Virginia Adriano suona la carica. «Sarà una partita difficile: non avendo ottenuto punti contro Brescia, dobbiamo assolutamente iniziare a vincere», dice l’opposto dell’Hermaea Olbia, nazionale azzurra e miglior realizzatrice con 345 punti delle biancoblù, che domani (ore 17) tra le mura amiche del GeoPalace si giocano molto nello scontro diretto con la formazione calabrese.

Al debutto casalingo nella poule salvezza di A2 femminile di volley, la squadra di Dino Guadalupi affronta un avversario che in classifica con 17 punti la precede a +2, ed è dunque passibile di sorpasso. Che sarebbe un gran risultato, considerato che al momento il quinto posto che vale la conferma della categoria dista 4 lunghezze, ed escluse le prime due posizioni, occupate da Brescia e Offanengo con 29 e 26 punti, la classifica può esser scalata fino al terzo posto del Melendugno, che di punti ne ha 20.

Ma è necessario cominciare a vincere, approfittando di scontri diretti come quello con Soverato, che a differenza dell’Hermaea, sconfitta al primo turno a Brescia, ha esordito nella post season con un successo sul Melendugno, e arriverà in Gallura determinata a bissare il risultato per staccare le olbiesi e allontanarsi dalla zona calda.

