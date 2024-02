Riposo forzato – si fa per dire – per l’Hermaea Olbia. Nel weekend delle finali di Coppa Italia Frecciarossa il campionato di A2 femminile di volley va in stand by, così la squadra di Dino Guadalupi avrà una settimana in più per preparare la prossima sfida.

Reduci dal successo sul campo del fanalino di coda Pescara, che ha fruttato 3 punti che mancavano da quasi un mese, le galluresi sono tornate in palestra martedì in vista di un’altra delicatissima partita: domenica prossima le biancoblù se la vedranno, infatti, col Padova, atteso al GeoPalace per la 4ª giornata della poule salvezza da penultimo in classifica, con un gap di 6 lunghezze.

L’obiettivo è di non fallire l’occasione per dare continuità al risultato di domenica scorsa, valso all’Hermaea quota 19 e il -3 dalla conferma della categoria, e continuare a scalare una graduatoria in cui, a portata di aggancio e sorpasso, ci sono almeno quattro avversarie tra Lecco, Melendugno, Bologna e Soverato.

