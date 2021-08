Completato il roster per la stagione 2021/22, l’Hermaea Olbia convoca la squadra in città per il 25 agosto, giornata in cui comincerà ufficialmente, col trasferimento a Padru, il ritiro in vista del prossimo campionato di volley femminile.

Per preparare al meglio l’ottava stagione di fila in serie A2 il club guidato da Gianni Sarti ha scelto il centro gallurese ai piedi del Monte Acuto, che metterà a disposizione delle biancoblù per allenamenti e amichevoli la palestra comunale.

"Con l'amministrazione di Padru abbiamo trovato fin da subito un clima di intesa", spiega il direttore generale dell'Hermaea Michelangelo Anile. "Il livello delle strutture è ottimo, dal palazzetto alla sala pesi passando per la piscina, e consentirà alla squadra di prepararsi al meglio in vista del prossimo campionato".

Soddisfatto della partnership anche il sindaco di Padru, un paese che in passato ha ospitato eventi sportivi estivi importanti, come il grande basket del precampionato della Dinamo Sassari. "Padru è terra di sport, la nostra comunità è felice di poter ospitare l'Hermaea Olbia, che da tanti anni rende lustro alla Gallura e a tutta la Sardegna ai vertici della pallavolo italiana", interviene Antonello Idini.

"Ci stiamo preparando per un'accoglienza con i fiocchi, saremo di supporto per ogni esigenza logistica e ci impegneremo affinché questa occasione possa essere da volano per la scoperta del territorio. Quanto agli impianti – aggiunge il primo cittadino di Padru – metteremo a disposizione la nostra palestra, già collaudata negli anni scorsi da eventi anche di caratura internazionale. Una struttura che vorremmo presto efficientare dal punto di vista energetico, collegandoci a una serie di interventi che riguarderanno anche altri siti sportivi comunali ".

