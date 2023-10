Se il debutto in campionato in casa contro la Lpm Bam Mondovì ha portato in dote un buon punto e una prestazione incoraggiante, per l’Hermaea Olbia la trasferta sul campo del San Giovanni in Marignano, prima stagionale, deve valere, nelle intenzioni, i 3 punti.

Ma Dana Schmit avverte: «Sarà un’altra battaglia». La palleggiatrice austriaca, capitano delle biancoblù, presenta la gara della 2ª giornata della A2 femminile di volley ponendo l’accento su alcuni punti. “Sono orgogliosa della nostra prima prestazione, anche se dobbiamo migliorare tanti aspetti del nostro gioco: domenica siamo state imprecise in alcune soluzioni tecniche, e a tratti è mancato un pizzico di coraggio», spiega prima di concentrarsi sulla sfida di domenica pomeriggio con le romagnole.

«Sarà una battaglia ancor più dura di quella con Mondovì: le nostre avversarie hanno dalla loro tante giocatrici forti ed esperte», dice a proposito del match col Marignano. Appuntamento nel quale le galluresi dovranno fare a meno dell’opposto titolare Virginia Adriano, fuori anche nella sfida inaugurale del GeoPalace a parte una breve parentesi nel quarto set. «Giocare senza lei non è stato facile, abbiamo dovuto trovare delle soluzioni alternative, ma giocare di squadra – aggiunge a proposito Schmit – significa anche aiutarsi l’un l’altra nei momenti di difficoltà».

Squadre in campo al PalaMarignano alle 17: arbitrano Alberto Dell’Orso e Andrea Bonomo.

© Riproduzione riservata