Concorrenza annunciata in regia a Olbia: per affiancare Veronica Allasia nel ruolo di palleggiatrice per la prossima stagione nella A2 di volley femminile, l’Hermaea ha scelto Arianna Severin.

"Seppur giovane, alle qualità tecniche consolidate nel suo percorso fin qui Arianna aggiunge esperienza di campo nella categoria e motivazioni forti sul suo futuro pallavolistico: la squadra – assicura il coach biancoblu Dino Guadalupi presentando la giocatrice – beneficerà molto di tutti questi aspetti".

Reduce da due stagioni al Barricalla Cus Torino, società che ha, peraltro, appena rinunciato all’iscrizione al campionato cadetto, e, dunque, avversaria in passato dell’Hermaea, la regista classe 2002 ha mosso i primi passi nella pallavolo all'Union Volley Pinerolo. A seguire, il passaggio al Chieri e l’approdo al Cus, dove, prima di esordire in prima squadra, ha avuto modo di distinguersi nell’Under 18 e in B2 col Chieri, dov’è tornata per un anno prima di esordire in A2 con Torino. "Sono entusiasta di poter intraprendere questo nuovo percorso a Olbia", dice Severin. "L'Hermaea è una società esperta a questi livelli e che sa bene come funziona un campionato impegnativo come la Serie A: sono sicura che sarà una bellissima esperienza".

