La sfida tra Hermaea Olbia e Offanengo riprenderà dal 5-4 del primo set. È a questo punto che la gara valida per la 6ª giornata della A2 femminile di volley è stata sospesa definitivamente ieri, a due ore dalla prima interruzione, avvenuta sul 3-3, per essere poi rinviata a data da destinarsi.

Alla base della decisione l’impraticabilità del campo legata a un problema di infiltrazione da un lucernario del GeoPalace: l’incontro sarà recuperato entro la prima settimana di dicembre. “C’era una singola goccia che cadeva sul campo a causa delle continue piogge. Abbiamo proposto ai direttori di gara di giocare noi tutta la partita nel campo “sfavorito” con veloci e continue asciugature del campo, come d’altronde ci è accaduto un paio di volte in trasferta negli scorsi anni, ma la responsabilità è degli arbitri e rispettiamo la decisione presa”, spiega il ds Gianni Sarti, già presidente dell’Hermaea e neo vice presidente della Lega Serie A.

In attesa di conoscere la data del recupero con l’Offanengo, la squadra di Dino Guadalupi si prepara a tornare a giocare domenica in trasferta contro il Melendugno: l’ultima volta finì 3-0 per l’avversario, ma all’andata, giocata esattamente un anno fa, il 12 novembre, le galluresi si imposero al GeoPalace al tie-break.

© Riproduzione riservata