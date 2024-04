Hermaea Olbia all’ultimo atto: lo scontro diretto con la Vtb Fcredil Bologna, che vale la conferma della A2 femminile di volley per l’undicesimo anno consecutivo.

Domenica al GeoPalace la formazione emiliana arriverà col coltello tra i denti a caccia del sorpasso ai danni della squadra di Dino Guadalupi, alla quale, grazie ai 2 punti di vantaggio in classifica, per centrare la salvezza bastano due set. «Abbiamo lavorato focalizzandoci sulla partita e sulla prestazione: in gare così la motivazione vien da sé», spiega Guadalupi presentando la sfida.

«Un pizzico di tensione è normale, ma concentrarsi sul concreto aiuta a tenerla a bada. Le ultime tre vittorie hanno confermato la miglior continuità della squadra nella fase muro difesa e nella fase break in generale, e questo ci rende più equilibrati e ci permette di gestire con maggior lucidità le situazioni in attacco», prosegue il coach delle galluresi. «Sarebbe un grosso errore scendere in campo per fare lo stretto necessario. Bologna è una squadra esperta e regolare nei fondamentali di seconda linea, mentre in attacco hanno saputo trovare delle soluzioni diverse a seconda delle gare: dovremo essere bravi a leggere le loro intenzioni e trovare le giuste contromisure».

Dunque, l’appello al pubblico di casa: «Ci auguriamo di vedere tanta gente sugli spalti: il fattore campo per noi è sempre stato importante, perché di fronte ai nostri tifosi abbiamo sempre trovato le prestazioni e i risultati migliori». Buone notizie, infine, dall’infermeria: la distorsione alla caviglia accusata a Padova da Dana Schmit si è rivelata di lieve entità, e la palleggiatrice sarà regolarmente a disposizione.

Squadre in campo al GeoPalace alle 17: arbitrano Dario Grossi e Luca Pescatore.

