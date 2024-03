Islam Gannar presenta la sfida con Soverato. «Per noi ha un peso significativo, poiché i punti in palio sono fondamentali per la nostra salvezza, a maggior ragione se in classifica siamo a pari punti con Bologna», dice la centrale dell’Hermaea Olbia, attesa domenica in Calabria per la 2ª giornata di ritorno della poule salvezza di A2 femminile di volley.

«L'ultima partita contro Brescia è stata un'esperienza di alti e bassi, in cui siamo partiti male e nonostante la conquista del terzo set non siamo riuscite a trovare soluzioni tali da impedire all’avversario di prendere il controllo e di vincere, ma a Soverato è d’obbligo un risultato positivo, per mantenere o possibilmente migliorare la nostra posizione», spiega la giocatrice delle galluresi, seste in classifica con 25 punti, a +6 sulle calabresi.

«Siamo consapevoli che Soverato sarà un avversario agguerrito, soprattutto dopo la sconfitta subita dal Melendugno, e questo renderà la partita ancora più impegnativa, ma siamo determinate e pronte a lottare per i 3 punti. Speriamo che i risultati delle antagoniste dirette ci aiutino, ma il nostro obiettivo principale – conclude Gannar – è concentrarci sul nostro gioco e ottenere il massimo risultato».

Squadre in campo al Palascoppa di Soverato alle 17: arbitrano Roberto Guarneri e Stefano Chiriatti.

© Riproduzione riservata