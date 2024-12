L’Hermaea si ferma a Cremona. La sconfitta subita ieri dall’Esperia, nell’anticipo della 2ª giornata di ritorno della A2 femminile di volley, stoppa a cinque i successi consecutivi delle olbiesi, piegate 3-0 al PalaRadi con parziali 25-17, 25-21, 25-21 al termine di una gara a senso unico, e scavalcate in classifica al quarto posto dall’avversario, che vendica così l'1-3 dell'andata.

«Forse siamo arrivate un pochino scariche a Cremona rispetto alle ultime prestazioni: l’Esperia ha giocato bene, difeso tanto, e noi abbiamo fatto fatica ad adattarci al loro gioco», spiega il capitano Laura Pasquino. «Finora, probabilmente, è venuta a mancare la correlazione muro difesa, ma dobbiamo guardare alle nostre certezze e a ciò che abbiamo. Nelle ultime partite – aggiunge la schiacciatrice biancoblù – abbiamo fatto vedere chi siamo: dobbiamo continuare a lavorare in quella direzione, archiviando in fretta questa partita».

Al prossimo turno la squadra di Dino Guadalupi affronterà l’Albese Como in casa con l’obiettivo di ritrovare subito il successo per rilanciarsi in zona promozione.

