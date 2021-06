Il quarto colpo di mercato l’Hermaea Olbia lo piazza in regia ingaggiando Veronica Allasia per la stagione 2021/22 della Serie A2 di volley femminile.

La palleggiatrice originaria di Carmagnola ha conquistato la cadetteria al termine dell’ultimo campionato con la Psa Olympia Voltri, squadra alla quale era approdata dopo l’esperienza al Pinerolo, club in cui è cresciuta. E, adesso, non vede l’ora di riaffrontarla con la maglia biancoblu. "Olbia è una grande opportunità per me: sono felice di ritrovare l'A2 e di arrivare in una società che mi ha sempre destato ottime sensazioni quando l'ho incontrata da avversaria", spiega la giocatrice piemontese, classe 2000.

"So che verrà allestita una squadra giovane, e questo è un altro elemento che mi ha portata a trasferirmi in Sardegna: l'ultima stagione in B1 – aggiunge Allasia – è stata importantissima, perché mi ha dato la possibilità di giocare finalmente da titolare. Mi ritengo migliorata, ma posso crescere ancora sotto ogni punto di vista".

