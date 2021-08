La pallavolo italiana ormai fuori dalle Olimpiadi del 2020. Ieri è toccato agli uomini, superati al tie-break dall'Argentina. Oggi alle donne, nettamente sconfitte per 3-0 (25-21 25-14 25-21) dalla Serbia, che affronterà in semifinale gli Stati Uniti (3-0 alla Repubblica Dominicana).

Nei quarti di finale a eliminazione diretta non c’è stata partita, con i parziali di 25-21, 25-14, 25-21. Male Paola Egonu, che ha chiuso a quota 16 ma che ha sbagliato moltissimo, battuta nel confronto con Tijana Boskovic (26 punti), anche lei una delle pallavoliste più forti al mondo e decisiva per il successo delle serbe.

"Non ha funzionato nulla", ha commentato il capitano Sylla. "Questa deve essere - ha detto Chirichella - una grande esperienza per arrivare in futuro a qualcosa di più grande".

Non mancano ora le polemiche, alimentate dalle parole dello stesso allenatore Davide Mazzanti (alla vigilia di Tokyo 2020 confermato fino a Parigi 2024): "Alle ragazze avevo detto: 'Cercate di staccarvi da tutto quello che vi circonda' perché già di emozioni ne abbiamo tante. La melma quando arriva è melma, al di là di chi te la tira. Questa Olimpiade è stata una palestra tosta per tutti sotto questo punto di vista: per me che ho fatto cinque post in sei anni è più facile staccarmi dai social, forse per loro è un po' più difficile. Di certo - ha concluso - non abbiamo perso per questo".

BEACH VOLLEY – Brutte notizie anche sul fronte del beach volley: si fermano ai quarti di finale Daniele Lupo e Paolo Nicolai. La coppia azzurra, argento a Rio 2016, è stata battuta in due set (21-17, 23-21) dalla coppia del Qatar Cherif-Ahmed.

