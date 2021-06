Anche quest’anno l’Hermaea Olbia ha deciso di muoversi con largo anticipo, e dopo il coach Dino Guadalupi presenta Sofia Renieri.

L’opposto classe 1997, toscano di Lucca, è il primo tassello della squadra che affronterà l’ottava stagione di fila nella A2 femminile di volley, secondo volto nuovo in casa biancoblu, dopo quello dell’allenatore, e protagonista annunciata del prossimo torneo. "Seguivamo Sofia fin dall'ultima stagione in B1 col Capannori: durante la scorsa stagione – spiega il direttore generale dell’Hermaea Michelangelo Anile – abbiamo continuato a monitorarla e ci ha colpiti per l'ottimo rendimento e la media punti alta nonostante fosse esordiente in A2". Una categoria in cui Renieri vanta la Coppa Italia, vinta proprio quest’anno con la sua ormai ex squadra, la Cbf Balducci Hr Macerata, con cui ha giocato il Girone Est arrivando fino ai quarti di finale dei playoff per la Serie A1.

"Sono molto felice di essere una nuova giocatrice dell'Hermaea: ho ricevuto tante referenze positive sull'ambiente e sulla società", dice la diretta interessata. "Ho già parlato con coach Guadalupi e mi ha destato un'ottima impressione: credo che Olbia sia la piazza giusta per continuare a crescere".

