Alla vigilia del debutto nell’undicesimo campionato consecutivo di A2 femminile, in programma domenica in casa del Concorezzo, Olbia festeggia Gianni Sarti, neo vice presidente della Lega Volley Femminile.

Dopo 10 anni di militanza come presidente dell’Hermaea, l’imprenditore gallurese, già consigliere dallo scorso settembre, ottiene la carica a seguito del rinnovo del Consiglio di amministrazione dopo l’assemblea del 9 settembre, dopo l’uscita si cena di Carla Burato dal Cda della Lega Pallavolo Serie A Femminile e la successiva elezione di Fabrizio Costantino dell’Akademia Messina.

«Complimenti a Gianni Sarti per aver ottenuto la prestigiosa carica, accanto a Filippo Vergnano per quanto riguarda la Serie A1, di vicepresidente di Serie A2», commenta il presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile Mauro Fabris. «Dal settembre 2023 i lavori del CdA hanno portato a numerosi cambiamenti e grandi risultati, dal FantaLVF al Videocheck in Serie A2 Tigotà, e sono certo che, insieme, potremo raggiungere nuovi obiettivi nei prossimi mesi, a partire dalle numerose offerte arrivate per i nostri diritti media e marketing e attualmente al vaglio. La sua esperienza – aggiunge Fabris – sarà fondamentale per continuare a promuovere e sviluppare il volley femminile in Italia, in una stagione iniziata con l’ennesimo record di pubblico grazie agli oltre diecimila spettatori del Palazzo dello Sport di Roma in occasione della Supercoppa».

