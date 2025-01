Korhonen e Trampus e i loro 30 punti complessivi non bastano: a Trento l’Hermaea Olbia perde la partita dell’8ª giornata di ritorno della A2 femminile di volley e, insieme, la possibilità di qualificarsi alla poule promozione del campionato cadetto.

Il 3-0 maturato stasera sul campo dell’Itas Trentino vice capolista del Girone B frena la corsa della squadra di Dino Guadalupi a 6 lunghezze dal quinto posto che vale il traguardo. A un turno dalla fine della stagione regolare il gap diventa incolmabile, così domenica al GeoPalace contro il fanalino di coda Tenaglia Abruzzo Volley la squadra di Dino Guadalupi dovrà pensare a fare risultato in ottica poule salvezza, alla quale è destinata pur con un bottino di punti (23) che già adesso è un’ipoteca sulla conferma della categoria per la dodicesima stagione consecutiva.

Arrivata al SanbàPolis forte del successo sulla terza della classe Melendugno, la formazione gallurese deve fare i conti con un avversario ancora in corsa per il primato ma il divario in campo non si nota, come dimostra l’andamento del primo equilibratissimo set, nel quale Trento la spunta solo nel finale 25-21. Il copione si ripete nel secondo, ma il minimo vantaggio basta alle padrone di casa per aggiudicarsi il parziale, stavolta ai vantaggi 30-28.

Nonostante provi a rimanere in partita nella terza frazione l’Hermaea non riesce ad arginare la forza delle padrone di casa, che dopo essersi portate avanti 17-10 archiviano il set 25-19 e il match 3-0, vendicando la sconfitta dell’andata.

