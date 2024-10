A Olbia è scattato il conto alla rovescia per l’esordio dell’Hermaea nel campionato di A2 femminile di volley. Domenica sul campo del Concorezzo partirà l’undicesima stagione consecutiva in cadetteria delle galluresi, che hanno ripreso ad allenarsi in vista della prima gara ufficiale dopo il secondo test col Capo d’Orso Palau.

Come nel primo, nel secondo allenamento congiunto con le “orsette”, al via del prossimo torneo di Serie B1, ottavo della loro storia, la squadra di Dino Guadalupi ha avuto la meglio imponendosi 3-1 nella palestra comunale di Golfo Aranci, dove le biancoblù hanno svolto tutta la preparazione precampionato.

La condizione atletica, va da sé, non è ancora ottimale, ma il coach è fiducioso per le cose buone viste sul piano del gioco e perché quest’anno l’Hermaea potrà contare su giocatrici come Sara Fontemaggi, Sophie Blasi e Laura Partenio, confermate dall’anno scorso, e Karin Barbazeni e Piia Korhonen, che tornano in biancoblù dopo qualche stagione lontane dalla Sardegna.

Giocatrici che conoscono categoria e ambiente e saranno in grado di fare la differenza su ogni campo oltreché tra le mura amiche del GeoPalace, il palazzetto olbiese del Geovillage dove anche quest’anno l’Hermaea giocherà tutte le partite casalinghe.

© Riproduzione riservata