Inarrestabile Hermaea. Al GeoPalace la formazione olbiese ribalta le sorti della sfida della 3ª giornata di ritorno della A2 femminile di volley battendo in rimonta 3-2 il Tecnoteam Albese Como al termine di una battaglia durata due ore e mezzo.

Dopo la battuta d’arresto di Cremona, costata lo scivolone in zona retrocessione, la squadra di Dino Guadalupi affronta la terzultima della classe desiderosa di rifarsi davanti al suo pubblico, ma le lariane partono meglio, vincendo il primo set 25-21 e il secondo 25-18.

Sul 2-0 l’Albese vuole chiudere il discorso, ma le padrone di casa non mollano: nel terzo set si gioca punto a punto, mentre il palazzetto spinge la sua squadra che per la prima volta passa in vantaggio, e dopo un entusiasmante botta e risposta archivia la frazione ai vantaggi 26-24. Il bis nel quarto set, vinto 25-21, dunque il tie-break, 15-12.

I 2 punti così conquistati rilanciano la corsa promozione delle galluresi, che saluteranno il 2024 giovedì, a Santo Stefano, sul campo della Futura Giovani Busto Arsizio.

© Riproduzione riservata