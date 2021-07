Tra i tanti volti nuovi dell’Hermaea Olbia, spunta quello conosciuto di Giorgia Caforio: la giocatrice brindisina sarà, infatti, il libero della formazione gallurese anche nella prossima stagione della A2 di volley femminile.

Il rinnovo del contratto è stato ufficializzato oggi dal club del presidente Gianni Sarti. "Siamo contentissimi di aver riconfermato Giorgia: era un punto fermo dal quale desideravamo ripartire", spiega il direttore generale biancoblu Michelangelo Anile.

"La conosciamo da due anni, abbiamo ben presenti i suoi valori, sia tecnici che umani, e a Olbia le sue prestazioni sono andate in crescendo: sarà un elemento fondamentale nello spogliatoio – assicura Anile –, è stato facile pensare a lei come pedina chiave della nuova squadra".

Classe 1994, il libero pugliese ex Soverato, Cuneo e Chieri, compagine, quest’ultima, con cui ha giocato in Serie A1, vestirà dunque di biancoblu per la terza stagione di fila, ottavo pezzo del puzzle della nuova Hermaea e prima conferma rispetto all’ultimo campionato concluso con una tranquilla salvezza.

© Riproduzione riservata