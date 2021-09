L’ennesima soddisfazione in questa estate magica per i colori azzurri.

Le ragazze dell’Italvolley, trascinate da un’incontenibile Paola Egonu, sono campionesse d’Europa a 12 anni di distanza dal trionfo del 2009. E’ il terzo titolo europeo per i nostri colori, dopo la doppietta messa a segno nel 2007 e, appunto, nel 2009.

Le azzurre di Davide Mazzanti asfaltano alla distanza la Serbia a Belgrado, prendendo il largo dopo i primi due set molto combattuti: perdono il primo parziale per 26-24, poi piazzano un 25-22, 25-19, 25-11. Devastante il quarto set dell’Italia.

Tra le campionesse d’Europa c’è anche una sarda in cabina di regia: è la bravissima Alessia Orro, oristanese classe 1998.

Per le azzurre è anche una vendetta sportiva contro la Serbia che le ha eliminate ai quarti di finale nei Giochi Olimpici di Tokyo e in semifinale negli ultimi campionati europei disputati due anni fa.

"Le abbiamo battute”, ha twittato Italia Team dopo la vittoria. Una sorta di liberazione, un tabù sfatato proprio in finale. E a casa loro.

"E' stata un'estate lunga, in cui abbiamo faticato, ma le ragazze hanno fatto qualcosa di straordinario", le parole del coach Davide Mazzanti. "E' stata una fatica incredibile riandare in campo, riuscire a tornare a divertirsi - confessa - E' stato bello vedere le ragazze in queste ultime partite divertirsi ed esprimere quello che era il loro talento. Sono state bravissime, è difficile trovare le parole, è stato un periodo tostissimo ma sono contento per loro e per il movimento, ci serviva".

