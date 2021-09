L'onda dei successi azzurri non si ferma più, e oggi al Quirinale e a Palazzo Chigi è andato in scena l’omaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, agli azzurri e alle azzurre dell’Italvolley.

Le due nazionali di pallavolo, maschile e femminile, dopo il trionfo in Europa hanno portato in dono maglie personalizzate col numero 1 e palloni autografati da tutti i protagonisti delle imprese di Katowice e Belgrado. Regali apprezzatissimi, con il presidente Mattarella che ha sorpreso atleti e atlete raccontando la sua passione per la serie A maschile e femminile di volley.

"Avete sottolineato di aver reso onore alla maglia italiana: lo confermo e ve ne ringrazio, come per il significato che avete attribuito alle vostre vittorie", ha rimarcato il Capo dello Stato, sottolineando che "per il Paese, avere segnali di ripresa dopo la pandemia è di grande importanza". L'auspicio di Mattarella è quello di tutti gli italiani: "È stato un periodo straordinario per il nostro sport. Non si è concluso con l'estate e speriamo continui costantemente".

A ribadirlo anche il presidente del Coni Giovanni Malagò, presente al doppio appuntamento così come la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali: "La stagione non è ancora finita, abbiamo ancora qualche Mondiale in giro, abbiate fede".

ll Presidente del Consiglio Mario Draghi riceve a palazzo Chigi le Nazionali italiane di pallavolo (foto Ansa)

La parola è poi passata ai due ct, con quello della femminile Davide Mazzanti che ha ricordato che "vittoria e sconfitte sono le due facce della stessa medaglia" e che "la speranza è costruire un mondo dove la riconoscenza e la gratitudine non svaniscano, al di là del punto in cui cadrà l'ultima palla".

Mentre il neo ct della maschile Fefè De Giorgi ha ricordato l'urlo fatto di due parole da Giannelli e compagni: "Noi" e "Italia", per poi rilevare che "quando gli italiani si emozionano sono capaci di fare quel che nessuno al mondo sa fare. E questa è la medaglia dell'applicazione, anche per uscire da questo momento difficile per il Paese".

Il doppio titolo continentale azzurro nella pallavolo "è un risultato che ci riempie di orgoglio e si aggiunge a mesi indimenticabili per lo sport italiano. A memoria, non ricordo un anno così, veramente un anno straordinario", ha sottolineato il Premier Mario Draghi nel ricevimento delle due delegazioni a Palazzo Chigi.

Al termine dell'incontro, all'estero di Palazzo Chigi i tifosi hanno accolto le due squadre al grido di "I campioni dell'Europa siamo noi", con Giannelli, Egonu e compagni richiestissimi per selfie e autografi.

