Sull’onda dei successi su Pescara e Padova, l’Hermaea Olbia parte per la trasferta che la opporrà domenica alla Vtb Fcredil Bologna nello scontro diretto della 5ª giornata della poule salvezza di A2 femminile di volley.

Le due vittorie consecutive rafforzano le speranze della squadra di Dino Guadalupi di mantenere la categoria, ma alla vigilia della sfida con le emiliane, che in classifica con 25 punti sono avanti di 3 lunghezze, il coach delle galluresi invita tutti a mantenere i piedi per terra e a rimanere concentrati sull’obiettivo.

«Al di là degli ultimi risultati positivi, che sicuramente contribuiscono a portarci alla gara con fiducia e consapevolezza, il nostro progresso è evidente nell'ultimo mese e mezzo, sul piano tecnico, fisico e mentale, oltreché della qualità che esprimiamo in allenamento», premette Guadalupi. «La squadra ha acquisito identità e consapevolezza, ma le gare che ci attendono vanno affrontate con lo stesso piglio, sapendo che i valori sono molto equilibrati. Sarà importante», aggiunge l’allenatore dell’Hermaea, «imporre ritmo e identità di gioco: poi, sarà il campo a premiare chi riesce a farlo con maggiore continuità».

Intanto, domenica le biancoblù si giocano la chance di balzare fuori dalla zona retrocessione. «Per noi conquistare punti significherebbe tanto in termini di classifica», spiega il tecnico brindisino. «Bologna è una squadra che nell'ultimo periodo ha ottenuto diversi risultati positivi, e cercherà di fare vincere a tutti i costi. Ci aspettiamo una squadra esperta, con veterane come Fiore e Lotti che non saranno propense a fare regali. Hanno inoltre buoni fondamentali di seconda linea, dunque da parte nostra – conclude Guadalupi – sarà importante coniugare bene il lavoro di battuta e di muro difesa, soprattutto sulla prima palla, per cercare di contrastare le loro armi migliori».

Squadre in campo al PalaMarani di Budrio alle 17: arbitrano Paolo Scotti e Antonio Licchelli.

