E adesso riposo. Alessia Orro è sbarcata a Elmas da Ankara (via Milano) dopo il trionfo con la Nazionale azzurra nella Volleyball Nations League. In Turchia la squadra di Davide Mazzanti, che lei ha magistralmente diretto in palleggio, ha infranto il tabù di un torneo che, anche quando si chiamava Grand Prix, non aveva mai vinto, perdendo per tre volte in finale. Stavolta neppure le padrone di casa, sconfitte in semifinale 3-0 o le brasiliane argento alle Olimpiadi (3-0 anche a loro in finale) sono riuscite a fermare l’Italia, che dopo il titolo europeo e questa VNL si prepara a dare l’assalto al Mondiale, che inizierà a settembre.

Per questo Alessia, che festeggia con un sorriso gigantesco il suo 24° compleanno, può finalmente godersi un po’ di relax. Qualche giorno a Narbolia, poi un viaggio per staccare e ricaricarsi in vista di una sfida ancora più grande. Ad agosto ricominceranno gli allenamenti con la Nazionale.

A Elmas, ad attenderla, c'era mamma Caterina con un mazzo di fiori e un abbraccio grande quanto l’impresa della sua figlia minore. E Alessia non ha nascosto il desiderio di riposarsi: “Siamo felici che i risultati stiano arrivando, dopo un lungo periodo di fatica e delusioni. Questi successi sono ciò che la squadra si merira: e adesso vediamo al Mondiale».

