Il Cavaliere dei Quattro Mori Fabio Aru torna a casa, a Villacidro, per lanciare il suo nuovo progetto: la scuola di ciclismo Fabio Aru Academy.

L’iniziativa è dedicata ai più giovani. Per 5 giornate si fermerà nelle scuole del paese – inclusa quella che ha frequentato da bambino – per poi spostarsi a Oristano, San Gavino, Sardara e Gonnosfanadiga.

«È stato ribattezzato “A scuola di bici”. Comprenderà 5 istituti, 1500 bambini in 5 giorni. Siamo molto contenti, abbiamo fortemente voluto questo progetto. vedo tanto entusiasmo nei bambini, nelle maestre e nei dirigenti. E sono contento di poter essere presente in una bella iniziativa sportiva per far apprezzare ancora di più il ciclismo».

«Con i miei tecnici ci siamo accorti che il numero di piccoli atleti che non sapeva andare in bici si aggirava intorno al 70%», confessa Aru. Così, la sfida della sua Accademia, si fa ancora più impegnativa e interessante.

