“We stand for peace”. Ovvero: Noi siamo a favore della pace.

È il messaggio che ha voluto lanciare il Cagliari Calcio, in tandem con il progetto Be As One, sui suoi canali social, prendendo posizione ufficiale dopo l’invasione russa in Ucraina.

Un post accompagnato dal simbolo della pace, su uno sfondo dai colori arcobaleno, per condannare la guerra e l’aggressione delle truppe di Mosca al territorio ucraino, che secondo le informazioni ha già provocato decine di vittime.

