Alle Olimpiadi di Tokyo è arrivato il momento dell’atletica leggera. E l’Italia si toglie le prime soddisfazioni.

Filippo Tortu ha infatti conquistato le semifinali dei 100 metri, grazie al ripescaggio. Merito del tempo in batteria: lo sprinter di origine sarda è finito quarto, ma ha fatto fermare il cronometro sui 10”10 e domenica potrà lottare per l’ingresso nella finale.

Sempre nei 100 metri brilla anche Marcell Jacobs. L’atleta azzurro non solo ha conquistato la semifinale, ma in batteria ha anche stabilito il nuovo record italiano, correndo in 9”94 e migliorando così il suo precedente primato (9”95).

