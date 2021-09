Sfonda quota 60 il numero delle medaglie vinte dall’Italia alle Paralimpiadi di Tokyo2020. E c’è anche un po’ di Sardegna nel bronzo conquistato nel kayak 200 metri categoria kl2 da Federico Mancarella (oro all'australiano Curtis McGrath e argento all'ucraino Mykola Syniuk).

Il 28enne bolognese si è allenato anche in Sardegna, a Cagliari, e lo ricorda con orgoglio. Quanto alle dediche "sono per mio nonno e mia cugina che ci hanno lasciato in questi anni e per la prematura scomparsa di Luca Bertoncelli, che era il presidente del Canoa Club Ferrara che ci ha lasciato la settimana scorsa a cui ero molto legato, perché io mi sono allenato tra Bologna, Ferrara e Cagliari. Non vedo l'ora di andare un po' in vacanza dopo le ultime gare della stagione".

Esulta il ct Stefano Porcu: "Una medaglia storica, che apre il nostro mondo della canoa a quello paralimpico. La inseguivamo dal 2016 però per ogni cosa ci vuole del tempo e, qui a Tokyo, Federico ha dimostrato di essere maturo per raggiungere questo traguardo straordinario. Ha fatto una gara da manuale, rimanendo sempre in zona medaglia dall'inizio sino alla fine. Ringrazio anche tutto lo staff tecnico e in particolar modo Gianni Anderlini, che lo segue anche come allenatore personale in maniera molto diligente. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il grande sostegno del Cip e del suo presidente Luca Pancalli, una macchina che produce sogni e il nostro compito è di realizzarli".

Stefano Raimondi (Ansa - Bizzi)

Nel nuoto Stefano Raimondi ha ottenuto l'argento nei 200 misti di nuoto categoria Sm10 (menomazioni fisiche). Per il 23enne di Verona è la settima medaglia a questi Giochi. Oro e record paralimpico per l'ucraino Maksym Krypak, bronzo per l'olandese Bas Takken.

Giulia Terzi ha conquistato il bronzo nei 50 metri farfalla di nuoto categoria S7 (menomazioni fisiche). Davanti alla 26enne di Bergamo si sono piazzate la canadese Danielle Dorris, che ha realizzato il record mondiale, e la statunitense Mallory Weggemann. Si tratta della sesta medaglia per Terzi.

Nell’atletica l'azzurro Ndiaga Dieng ha vinto il bronzo nei 1.500 metri piani categoria t20. La gara è stata vinta dal britannico Owen Miller, mentre l'argento è stato conquistato da Aleksandr Rabotnitskii del Comitato paralimpico russo.

Assunta Legnante ha vinto l'argento nel lancio del peso categoria f12, la gara è stata vinta dalla uzbeka Safiya Burkhanova. Bronzo alla messicana Rebeca Valenzuela Alvarez.

