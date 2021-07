Dopo l’argento di Luigi Samele nella scherma, arriva il primo oro per gli atleti italiani alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

A conquistare la medaglia più ambita è stato Vito Dell'Aquila, nel taekwondo, categoria 58 kg.

In finale l’atleta pugliese ha battuto il tunisino Jendoubi per 16-12, con una rimonta concretizzatasi negli ultimi secondi di gara.

In finale un’altra splendida prova, contro l'argentino Lucas Guzman.

Nelle dichiarazioni del dopo-medaglia, Dell’Aquila – che ha dedicato la vittoria al nonno – ha lanciato un appello per le vaccinazioni anti-Covid: “"Mi sono vaccinato per venire a Tokyo a prendermi un oro olimpico. Sono sincero, io avevo un motivo in più. Ma aderisco molto volentieri alla campagna lanciata dal presidente del Coni, Malago', per promuovere la vaccinazione: è giusto che lo facciano tutti", ha detto l’atleta originario di Mesagne, in provincia di Brindisi.

