Prosegue il sogno di Nole Djoković di vincere il venticinquesimo titolo Slam in carriera. Il fuoriclasse serbo ha sconfitto in quattro set lo statunitense Taylor Fritz nei quarti di finale degli Us Open. Il punteggio finale, dopo tre ore e 20 minuti di gioco, è stato 6-3, 7-5, 3-6, 6-4.

Il match è stato molto combattuto. Djoković – che nel terzo set ha battibeccato a lungo con il pubblico – è stato implacabile nei momenti clou del match, mentre Fritz ha sprecato varie occasioni soprattutto nei primi due parziali. Ora il serbo affronterà Carlos Alcaraz in semifinale: la partita è in programma venerdì prossimo.

Il clou dei quarti di finale è però atteso nella notte, con il derby tutto italiano fra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. L’appuntamento è non prima delle 2.10 ora italiana. Sinner è chiamato a difendere il titolo conquistato un anno fa, ma anche il ruolo di leader del ranking Atp insidiato da Alcaraz. Musetti, di contro, è alla ricerca della terza semifinale in uno Slam (le altre Wimbledon lo scorso anno e l'ultimo Roland Garros) e ha già vinto un derby, quello contro Flavio Cobolli che si è ritirato al terzo set dopo aver perso i primi due.

(Unioneonline)

