Sinner vince il derby con Musetti ed è in semifinale. Ora sfiderà , nella notte tra venerdì e sabato non prima dell’una, Auger-Aliassime per conquistarsi il posto in finale. L'altra semifinale, tra Alcaraz e Djokovic, è in programma alle 21 di venerdì.

«Sono molto contento di essere arrivato alle semifinali di un altro grande slam», ha detto Jannik, «Oggi io sono partito bene e per Lorenzo Musetti non è stato facile poi rientrare in partita».

Sinner evidenzia come abbia cerctao di leggere il suo gioco. «Non sono entrato in partita pensando a un derby ma pensando che giocavo contro il numero 10 al mondo», ha aggiunto l’altoatesino.

Mentre a chi gli ha chiesto del tifoso che, alla fine della scorsa partita, ha cercato di aprirgli la borsa, ha risposto: «Non mi era mai capitato, ho cercato subito di capire se avesse preso qualcosa perché avevo il telefono, il portafoglio. Ma la security fa un lavoro fantastico».

(Unioneonline)

