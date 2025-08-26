Jannik Sinner difende con un facile successo il titolo vinto l'anno scorso all'US Open. Nel primo turno il numero 1 del mondo ha travolto in tre set il ceco Vit Kopriva (n.89 del mondo). Risultato del match 6-1, 6-1, 6-2 in 1h e 38 minuti di gioco.

«È stato bello tornare qui per l'ultimo slam dell'anno – ha detto subito dopo la fine dell'incontro nell'Arthur Ashe Stadium - in questa atmosfera bellissima. Sono contento di stare di nuovo bene, ho fatto il possibile per essere al meglio della condizione, ora vedremo cosa succederà. Ho un bellissimo ricordo dello scorso anno, oggi ho iniziato al meglio e sono contento di competere con i migliori del mondo».

Il numero uno del tennis mondiale una settimana fa era stato costretto al ritiro nella finale del Masters 1000 contro Alcaraz. «A Cincinnati – aveva commentato – ho avuto un virus che hanno avuto anche altri giocatori. Mi sono ripreso quasi del tutto, non ancora al 100%, ma puntiamo ad arrivarci in un paio di giorni. Quindi dovrebbe andare tutto bene per il torneo».

