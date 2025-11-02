Tennis Serie A1, poker vincente per il Tc CagliariLe ragazze di capitan Martin Vassallo Arguello battono 4-0 la capolista Tc Rungg
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Poker vincente per il Tc Cagliari nella quinta giornata del girone 1 del campionato nazionale di Serie A1 di tennis femminile a squadre.
Le ragazze di capitan Martin Vassallo Arguello battono 4-0 la capolista Tc Rungg, alla prima sconfitta stagionale.
I risultati.
Alessandra Mazzola (C) b. Julie Struplova 6-1, 6-3
Nuria Brancaccio (C) b. Dalila Spiteri 6-3, 7-5
Barbara Dessolis (C) b. Verena Melis 3-6, 6-3, 7-6(3)
Brancaccio/Marcella Dessolis (C) b. Struplova/Iris Tabarelli 6-1, 6-2.
La classifica: Tc Rungg 12 (13 match vinti); Tc Cagliari 9 (12); Tc Padova (8) e Tc Parioli (7) 4.