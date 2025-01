Seconda giornata di sfide ieri al Tc Cagliari, circolo che per il terzo anno consecutivo ospita l'Open Bnl: in palio i punti utili per la classifica del circuito, che darò ai migliori diciannove uomini e altrettante donne, di partecipare alle Prequalificazioni degli Internazionali Bnl d'Italia in programma a Roma a maggio.

In programma oggi i match che consentiranno ai vincitori di accedere al tabellone principale. Undici i posti in palio per il torneo maschile, mentre saranno cinque le qualificate nel femminile.

Nel tabellone maschile, la sorpresa di giornata è rappresentata dal 4.1 del Tc Santa Giusta Jacopo Bernasconi, che ieri pomeriggio ha battuto Leonardo Franzinu (3.2, Ct Decimomannu) 2-6, 6-4, 6-2. Tra lui e il tabellone principale c'è il romano Francesco Cangeri, testa di serie numero 10. Bene anche Jago Macis (3.5 del Poggio Sport Village), che ha battuto il più quotato Emilio Lampis Telleria (3.2, Ct Decimomannu) 6-4, 7-5 e oggi se la vedrà con il numero 6 del seeding Nicola Bocchieri (Tennis Elmas).

All'esordio oggi anche le prime quattro teste di serie del tabellone maschile di Terza categoria: i 3.1 Alessio Di Martino (Ct Decimomannu), Davide Salis (Ct Le Serre Quartucciu) e gli alfieri del Tc Cagliari Jacopo Sanna e Ludovico Dodero.

Tra le donne, vittorie per Carlotta Lehner (3.3 del circolo ospitante), che regola 6-1, 6-0 Veronica Pala (3.5, Tc Terranova) e oggi sfida la numero 1 del seeding Elisa Secci (3.1, Quattro Mori Tennis Team); Matilde Moi (3.2 del Quattro Mori) l'ha spuntata 2-6, 6-3, 6-1 su Ariana Bovero (3.3, Gt Generale Rossi) e affronta la numero 4 Cristina Pili (3.1, Sporting Ct Quartu); Chiara Dasara (3.2 del Gt Generale Rossi) ha battuto 7.6(8), 7-5 Elena Sassu (pariclassifica, Tc Cagliari) e oggi troverà dall'altra parte della rete la 3.1 faentina Emma Baldassari, numero 5 del seeding.

Esordio per Sara Corona (3.1 dello Sporting Ct Quartu), numero 2 del tabellone, che affronterà la 3.2 di Siracusa Lara Mancuso.

Chi vince oggi, accede al tabellone intermedio 2.6.

“Un’edizione che ha già battuto il record di iscritti dello scorso anno – dichiara la vicepresidente della Fitp regionale Lodovica Binaghi, consigliera del circolo ospitante - e ricordiamo che si tratta di un torneo che si sta svolgendo a gennaio: un evento sportivo importante anche in chiave turistica, che sta portando in Sardegna, d’inverno, atleti da tutta l’Italia”.

© Riproduzione riservata