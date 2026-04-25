Francesco Forti si è aggiudicato la finale tutta italiana con Federico Arnaboldi e ha conquistato il titolo del singolare maschile del quarto Itf Combined di Santa Margherita di Pula, che rientra nella manifestazione "Forte Village Tennis Project", organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Forti, sesta testa di serie, si è imposto in rimonta 3-6, 6-3, 6-1 su Federico Arnaboldi, numero 5 del seeding, e ha siglato una gratificante doppietta. Ieri, in coppia con Lorenzo Rottoli, aveva superato 6-1, 6-4 Tommaso Compagnucci e Manuel Mazza nella finale del doppio maschile.

Femminile. Alle 10 di domani, nella finale femminile, si affronteranno la tedesca Joelle Lilly Sophie Steur e la croata Tara Wuerth, testa di serie numero 2. Anche in questo caso è possibile una doppietta, visto che Steur, in coppia con Enola Chiesa, si è già aggiudicata il torneo di doppio, col punteggio di 6-1, 6-3, a spese della finlandese Laura Hietaranta e della francese Tiphanie Lemaitre.

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