Sui campi in green set del Tc Alghero si sono disputati i Campionati Sardi Quarta categoria di tennis 2025.

Tra gli oltre cento iscritti, a trionfare nel singolare maschile è stato Francesco De Martini del Torres Tennis, testa di serie numero otto che in finale ha regolato 6-2, 6-0 Maurizio Geraci del Tc Ittiri.

Nel singolare femminile, in finale si è consumata la sfida al vertice tra le prime due del seeding. La vittoria è andata alla portacolori del circolo ospitante Francesca Carboni, che si è imposta 3-6, 6-4, 10-8 su Elisabetta Anna Porcu dell’Accademia Tennis Sassari.

Il Tc Alghero può vantare il successo anche nel doppio femminile, sempre con Carboni, che in coppia con Anna Dina Deroma del Tc Porto Torres ha superato 7-6(0), 7-5 le torresine Anna Baraccani Tedde e Chiara Laura Ledda.

Portacolori del Tc algherese a segno anche nel doppio maschile con Christian Settimi e Francesco Ruiu, che hanno battuto con un doppio 6-2 Pietro Saba e Daniele Simbula.

Nel doppio misto è arrivata infine la doppietta di Anna Dina Deroma che, con Damiano Urru, compagno di circolo al Tc Porto Torres, ha superato 6-2, 4-6, 10-6 la coppia del Tc Alghero formata da Anna Rosa Pinna e Antonio Pisano.

I cinque i tabelloni sono stati coordinati magistralmente dai giudici di gara Giovanni Delogu e Giuseppe Calise, con gli aiuto giudici arbitro Massimo Contini e Rossella Delogu.

