Tennis B1 maschile, il Tc Porto Torres esordisce con un pareggioNella seconda giornata del girone 6, è 3-3 tra turritani e Country Club Voghera
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Nella seconda giornata del girone 6 del campionato nazionale di Serie B1 di tennis maschile a squadre, il Tc Porto Torres pareggia 3-3 con il Country Club Voghera.
Tc Porto Torres-Country Club Voghera 3-3
Yannik Mertens (C) b. Alessandro Procopio 6-3, 6-4
Enrico Proli b. Tommaso Montalba 6-3, 6-1
Pietro Rondoni (C) b. Tommaso Pace 3-0
Giovanni Bella b. Matteo Tassisto 0-6, 6-1, 7-6(6)
Procopio/Gianni Delogu b. Tassisto/Montalba 6-2, 6-1
Rondoni/Mertens (C) b. Proli/Bella 6-1, 6-0.