Tennis, Anastasia Ogno vince a FolignoLa tennista algherese si aggiudica l'Open Città di Foligno
Anastasia Ogno si è aggiudicata l'edizione 2025 del Città di Foligno, torneo Open disputato sui campi del Ct Foligno.
La tennista algherese, accreditata della prima testa di serie, è entrata in gara in semifinale, superando 6-2, 6-3 la “padrona di casa” Cristiana Vasco. In finale ha quindi approfittato del forfait di Sara Montorselli, numero 2 del seeding, anche lei tesserata per il circolo ospitante.
Anastasia, fresca di titolo regionale umbro, ha voluto dedicare il trofeo alla 91enne nonna Maria Teresa, attualmente ricoverata in ospedale.