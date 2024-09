Alessandra Ogno si aggiudica il Torneo Umbria Tennis limitato 3.3 (montepremi 500 euro).

Sui campi in terra battuta del Tc Perugia, la sedicenne portacolori del Tc Alghero, accreditata della testa di serie numero 1, è entrata in scena nei quarti, approfittando del forfait per infortunio dell'umbra Caterina Cerquaglia, per poi spuntarla 6-0, 3-6, 10-4 in semifinale sulla toscana Sofia Renzi.

In finale sono arrivate le due principali teste di serie e Ogno si è imposta 4-6, 6-2, 10-5 in rimonta sull'umbra Ginevra Ciocchetti.

© Riproduzione riservata