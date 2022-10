Nicola Porcu e Corinna Dentoni si aggiudicano la quarta edizione dell'Open Città di Assemini.

L'alfiere del Tc Cagliari (2.4), accreditato della prima testa di serie, è entrato in gara in semifinale, lasciando appena cinque giochi ai suoi avversari: 6-3, 6-1 a Mauro Testa (2.8, Quattro Mori tennis team) in semifinale e 6-1, 6-0 a Stefano Zedda (2.7, Ct Decimomannu) in finale. Zedda aveva stoppato con un doppio 6-3 in semifinale la testa di serie numero 2 Mattia Secci (2.7, Tc Cagliari).

Tre i game persi in due match dall'ex numero 132 Wta (2.3), numero 1 del seeding femminile, che non ha dato scampo ad Alessandra Vacca (3.3, Tc Assemini) in semifinale, prima di battere 6-0, 6-3 in finale Gaia Schirru (2.7, Sporting Ct Quartu). La numero 2 del seeding si era qualificata per l'atto finale superando 7-6 (5), 6-3 la pariclassifica Alessia Manca (Ct Decimomannu).

I tabelloni di Terza categoria sono stati vinti dal 3.2 dell'Atd Isola di Sant'Antioco Stefano Como (7-5, 7-6 al 3.1 del Tc Cagliari Filippo Clemente) e dalla 3.5 del Tc Cagliari Sarah Patrizia Stoerbrauck (6-1, 6-2 sulla 3.1 compagna di circolo Anna Barlini).

Nei Quarta, vittorie per il 4.1 del Cus Cagliari Vittorio Amedeo Vado (6-2, 6-1 sul pariclassifica del Tc Assemini Michele Lecis) e per la 4.3 del Tennis Elmas Maria Rita Pinna (doppio 6-3 sulla pariclassifica del Ntc Margine Rosso Marcella Ligia).

