Domenica scatta il campionato di Serie A di tennis maschile a squadre e, per la prima volta nella sua storia, ci sarà anche il Tc Alghero-Mp Finance. Primo match sul green set di casa contro il Ct Albinea. Capitan Gino Asara può scegliere di schierare uno dei quattro stranieri a disposizione tra l'olandese Tristan Schoolkate (1.13), il francese Calvin Hemery (2.1), l'irlandese Benjamin Lock (2.1) e il romeno Sebastian Gima (2.2). Quattro anche gli italiani in rosa Gabriele Maria Noce (2.1), Juan Bautista Otegui (2.2), Luca Castelnuovo (2.3) e Cristiano Monte (2.8), mentre il “vivaio” propone Michele Fois e Luca Fasciani (2.7), Nicolò Serra (2.8), Fabiano Fois e Francesco Marras (3.4), Lorenzo Marras (3.5).

Il campionato della compagine algherese proseguirà con la trasferta di Prato, sui campi del Tc Bisenzio (12/10), sette giorni dopo arriverà a Maria Pia il Tc Macerata “C. e G. Giuseppucci”, il 26 ottobre è in programma la trasferta in Emilia Romagna, il 2 novembre ancora in casa contro i toscani e chiusura del girone nelle Marche.

«Le squadre che abbiamo nel girone sono tutte molto competitive, alcune con vivai molto forti, 2.1 o anche con classifica Atp. Chiaramente – dichiara capitan Asara - stiamo parlando della Serie A, quindi ci aspettavamo questo livello». Un fattore fondamentale nell'economia del girone sarà l'impiego dei tennisti stranieri. «Per quanto riguarda gli stranieri, sia per noi, sia per le altre squadre – spiega Asara - dipenderà anche da cosa fanno nei tornei... la disponibilità è legata a quello, quindi si vedrà di settimana in settimana chi sarà disponibile». Il capitano algherese naviga a vista, ma non si pone limiti: «Dobbiamo giocare partita dopo partita. Il primo obbiettivo è di raggiungere la salvezza il prima possibile e poi vedere cosa succede. La prima va ai playoff, la seconda si salva, terza e quarta vanno ai playout. Noi dobbiamo cercare di iniziare nel miglior modo possibile già da domenica».

