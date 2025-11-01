Tennis A2 femminile, trasferta piemontese per il Tc CagliariPer la quinta giornata del girone 1, le cagliaritane giocheranno sui campi del Circolo della Stampa Sporting Torino
Trasferta piemontese per il Tc Cagliari
Domani mattina, per la quinta giornata del girone 1 del campionato nazionale di Serie A2 di tennis a squadre femminile, le ragazze di capitan Carla Lucero giocheranno sui campi del Circolo della Stampa Sporting Torino.
Le cagliaritane sono terze e reduci dal pareggio casalingo contro le aretine del Ct Giotto, mentre le torinesi sono ancora a quota zero e arrivano dall'amaro poker subito in casa del Park Tc Genova.
A Monte Urpinu, nel match d'andata, finì 3-1 per le rossoblu.