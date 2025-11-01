Trasferta piemontese per il Tc Cagliari

Domani mattina, per la quinta giornata del girone 1 del campionato nazionale di Serie A2 di tennis a squadre femminile, le ragazze di capitan Carla Lucero giocheranno sui campi del Circolo della Stampa Sporting Torino.

Le cagliaritane sono terze e reduci dal pareggio casalingo contro le aretine del Ct Giotto, mentre le torinesi sono ancora a quota zero e arrivano dall'amaro poker subito in casa del Park Tc Genova.

A Monte Urpinu, nel match d'andata, finì 3-1 per le rossoblu.

