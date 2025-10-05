Tennis A2 femminile, pareggio in trasferta per il Tc CagliariNel primo turno del girone 1, le cagliaritane pareggiano 2-2 ad Arezzo
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il Tc Cagliari conquista un pareggio esterno nella prima giornata del girone 1 del campionato di Serie A2 di tennis a squadre femminile.
Le rossoblu, che si sono presentate con una giocatrice in meno (perdendo così per rinuncia un match di singolare contro l'aretina Rachele Bacciarini) hanno pareggiato 2-2 sui campi del Ct Giotto di Arezzo.
I risultati:
Sara Festa (Ca) b. Matilde Mariani w.o.
Gergana Ivanova Topalova (Ca) b. Gaia Squarcialupi 6-3, 6-4
Squarcialupi/Bacciarini b. Topalova/Festa 6-4, 6-4