Si ferma in semifinale l’avventura di Jannik Sinner al Masters di Montecarlo. L'azzurro - numero 2 del tennis mondiale – è stato battuto da Stefanos Tsitsipas in tre set con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4.

C’era molta attesa per la prestazione del tennista italiano contro il greco, dopo la bella vittoria contro il danese Holger Rune per 6-4 6-7 6-3. Invece Jannik lascia il Principato di Monaco, al termine di un match condizionato da un fastidio fisico a una gamba (con ripetuti interventi del fisioterapista) e anche da un errore dell’arbitro, che sul 4-2 non ha chiamato una palla del greco out, negando all’azzurro la possibilità di conquistare il secondo e potenzialmente decisivo break nel terzo set.

