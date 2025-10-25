Jannik Sinner batte l’australiano Alex De Minaur, numero 7 al mondo, e approda in finale nell’Atp 500 di Vienna.

L’azzurro si impone per la dodicesima volta su 12 precedenti contro il rivale, a cui ha concesso la miseria di due set: 6-3, 6-4 il punteggio odierno maturato in un’ora e 28 minuti.

Sinner perde per due volte il servizio (fino ad oggi nel torneo non aveva concesso palle break), ma nel complesso la partita non è mai stata messa in discussione. Il numero 2 al mondo si porta subito sul 4-0, poi si distrae e concede un controbreak, ma chiude senza problemi il primo parziale. Nel secondo succede tutto tra quinto e settimo game: break di Sinner e controbreak di De Minaur, ma sul 3 pari l’azzurro strappa nuovamente il servizio all’australiano e chiude facilmente.

In finale Sinner sfiderà il vincente del match tra l'altro italiano, Lorenzo Musetti, numero 8 al mondo, e il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del ranking.

(Unioneonline)

