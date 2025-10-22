Jannik Sinner fa parlare il campo, come sempre. Non risponde all’ondata di polemiche, anche eccessive, seguite alla sua rinuncia alla Coppa Davis e passeggia sul tedesco Daniel Altmaier, numero 51 al mondo.

L’altoatesino vince con il punteggio di 6-0, 6-2 in 58 minuti, lasciando appena tre punti all’avversario nei suoi sette turni di servizio e approda agli ottavi dell’Atp 500 di Vienna. Affronterà in un derby italiano Flavio Cobolli, che ha sconfitto il tedesco Tomáš Macháč per 7-6, 6-2.

Avanti nel torneo austriaco anche Matteo Berrettini (7-6, 6-3 all’australiano Popyrin), Lorenzo Musetti (6-4, 6-3 al serbo Medjedovic) e Matteo Arnaldi (7-5, 6-4 allo statunitense Kovacevic).

Agli ottavi affronteranno rispettivamente il britannico Norrie, l’argentino Etcheverry e il tedesco Zverev, numero 3 al mondo.

(Unioneonline)

