Sinner batte Zverev in rimonta, trionfa a Vienna e presenta la fidanzata Laila HasanovicPer l’azzurro 22esimo titolo Atp in carriera, quarto nel 2025: 3-6, 6-3, 7-5 al tedesco in un match combattuto. Poi “ufficializza” la relazione con la modella danese
Jannik Sinner vince il suo 22esimo titolo Atp, battendo in finale sul cemento indoor di Vienna il numero 3 al mondo Alexander Zverev al termine di una partita molto combattuta vinta in rimonta.
L’altoatesino si impone con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-5 in due ore e mezzo di gioco, condizionate anche da un probabile problema di vesciche ai piedi per l’altoatesino, spesso zoppicante.
Parte benissimo Zverev che va subito avanti 4-1 e con due palle per il 5-1. Jannik si salva, ma il tedesco serve molto bene e chiude il parziale 6-3. Nel secondo è Sinner ad andare subito avanti chiudendo con lo stesso punteggio.
Nel terzo set l’azzurro tiene sempre in maniera abbastanza agevole il servizio e non sfrutta due breakpoint sul 2 pari. Poco male, perché il break decisivo arriva comunque all’undicesimo game, poi Jannik tiene a zero il servizio e chiude la partita, conquistando così il suo 22esimo titolo Atp, quarto del 2025 dopo Australian Open, Wimbledon e Pechino. Seconda vittoria nel torneo Atp 500 austriaco per Sinner, che a Vienna si era già imposto nel 2023.
Le dichiarazioni del campione italiano, che poi presenta ufficialmente la fidanzata Laila Hasanovic, confermando i gossip sulla relazione con la modella danese: «È una vittoria molto importante per me e sono contento di aver vinto un altro titolo. È stata una grande performance. La finale era cominciata malissimo ma ho provato a rimanere incollato alla partita dal punto di vista mentale. La cosa più importante è stata cercare di non mollare e di rimanere lì. Ho cercato di fare le scelte giuste nei momenti giusti e la chiave è stata servire bene e risparmiare le energie nei miei turni di battuta. Questa vittoria mi fa sentire benissimo».
Poi famiglia e fidanzata: «Ringrazio il mio team, per il sostegno anche nei momenti difficili. So che non é facile. Qui c'é anche la mia famiglia, la mia fidanzata. Grazie anche a tutti quelli che hanno fatto il tifo da casa». Nei primi turni del torneo austriaco, Hasanovic si era accomodata nel box della famiglia Sinner, accanto alla madre e al padre del tennista, che però aveva glissato le domande sulla sua presenza. Oggi invece Sinner si è “dichiarato” durante la cerimonia di premiazione.
