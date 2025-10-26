Jannik Sinner vince il suo 22esimo titolo Atp, battendo in finale sul cemento indoor di Vienna il numero 3 al mondo Alexander Zverev al termine di una partita molto combattuta vinta in rimonta.

L’altoatesino si impone con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-5 in due ore e mezzo di gioco, condizionate anche da un probabile problema di vesciche ai piedi per l’altoatesino, spesso zoppicante.

Parte benissimo Zverev che va subito avanti 4-1 e con due palle per il 5-1. Jannik si salva, ma il tedesco serve molto bene e chiude il parziale 6-3. Nel secondo è Sinner ad andare subito avanti chiudendo con lo stesso punteggio.

Nel terzo set l’azzurro tiene sempre in maniera abbastanza agevole il servizio e non sfrutta due breakpoint sul 2 pari. Poco male, perché il break decisivo arriva comunque all’undicesimo game, poi Jannik tiene a zero il servizio e chiude la partita, conquistando così il suo 22esimo titolo Atp, quarto del 2025 dopo Australian Open, Wimbledon e Pechino. Seconda vittoria nel torneo Atp 500 austriaco per Sinner, che a Vienna si era già imposto nel 2023.

Le dichiarazioni del campione italiano, che poi presenta ufficialmente la fidanzata Laila Hasanovic, confermando i gossip sulla relazione con la modella danese: «È una vittoria molto importante per me e sono contento di aver vinto un altro titolo. È stata una grande performance. La finale era cominciata malissimo ma ho provato a rimanere incollato alla partita dal punto di vista mentale. La cosa più importante è stata cercare di non mollare e di rimanere lì. Ho cercato di fare le scelte giuste nei momenti giusti e la chiave è stata servire bene e risparmiare le energie nei miei turni di battuta. Questa vittoria mi fa sentire benissimo».

Poi famiglia e fidanzata: «Ringrazio il mio team, per il sostegno anche nei momenti difficili. So che non é facile. Qui c'é anche la mia famiglia, la mia fidanzata. Grazie anche a tutti quelli che hanno fatto il tifo da casa». Nei primi turni del torneo austriaco, Hasanovic si era accomodata nel box della famiglia Sinner, accanto alla madre e al padre del tennista, che però aveva glissato le domande sulla sua presenza. Oggi invece Sinner si è “dichiarato” durante la cerimonia di premiazione.

(Unioneonline/L)

