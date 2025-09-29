Sinner batte Maroszan 6-1, 7-5 e approda in semifinale a PechinoL’azzurro sfiderà Alex De Minaur, sempre sconfitto nei 10 precedenti
Jannik Sinner approda alle semifinali del torneo Atp 500 di Pechino. Il numero 2 al mondo sconfigge ai quarti l’ungherese Maroszan con il punteggio di 6-1, 7-5 in un’ora e 21 minuti di gioco.
Dopo un primo set sul velluto, nel secondo l’altoatesino deve soffrire. Maroszan gli annulla quattro breakpoint sul 3-4, poi è lui a piazzare il break e a portarsi, sul 5-4, a servire per portare la partita al terzo. Ma con quattro errori gratuiti messi in fila uno dietro l’altro regala a Sinner il controbreak.
L’azzurro incassa e vola verso la vittoria, chiudendo 7-5 con un parziale di 12 punti a 1 negli ultimi tre game. In semifinale trovera l’australiano Alex De Minaur, numero 8 al mondo, sempre sconfitto nei 10 precedenti in cui Sinner gli ha concesso la miseria di un set.
(Unioneonline/L)