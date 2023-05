Alla fine il “tappeto rosso” è tutto per lui, Ugo Humbert. Il meno favorito della vigilia conquista sulla terra rossa del Tc Cagliari il Sardegna Open Challenger 175.

Un atto dovuto e meritatissimo: suo il titolo contro il serbo Laslo Djere dopo tre ore di partita (6-4, 5-7, 4-6).

Pronti via, inizia la finale e i primi venti minuti sono di dominio del mancino di Metz, che parte subito 3-0, sebbene - nel leggere le statistiche del 6-4 - è solo uno il break di differenza tra i due tennisti (al settimo gioco). Alla fine il primo set è del serbo. Che rimonta anche nel secondo set (sempre da 3-0) ma stavolta il francese trova maggiore solidità al servizio e da fondo campo e si aggiudica la seconda partita per 7-5.

Nella terza si lotta punto a punto, il secondo game (il più lungo del match) va avanti per 14 minuti: tanto serve a Djere per allungare sul 2-0. Sembra quello il momento in cui il francese «è finito», come dice un tifoso sulle tribune gremite del Tc Cagliari. Invece si lotta punto a punto fino al controbreak del francese al sesto gioco.

Sul 4-4 l’allungo decisivo: il francese gira sul 5-4, al ritorno in campo strappa il servizio al serbo e si laurea campione.

«Sono felice – le parole di Humbert alla premiazione -, grazie al mio team e al pubblico di Cagliari che mi ha sostenuto per tutto il torneo. Grazie al loro sostegno ho ritrovato anche energie che durante la settimana sono andate perdute».

© Riproduzione riservata