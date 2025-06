Andrea Vavassori e Sara Errani vincono il titolo del doppio misto al Roland Garros.

La coppia azzurra si impone sugli americani Taylor Townsend e Evan King con il punteggio di 6-4, 6-2 e conquista così il secondo titolo Slam, dopo gli Us Open 2024.

Partenza difficile per gli italiani, che però riescono a tenere i loro turni di servizio a fatica e trovano il break al settimo game, strappando il servizio a Townsend e tenendo fino al 6-4. Nel secondo parziale tutto più facile per gli azzurri, che vanno subito avanti 2-0 e chiudono facilmente 6-2.

Ed è solo l’inizio di una fase finale dello Slam parigino che promette scintille per i nostri colori.

Domani, venerdì 6, è il gran giorno delle semifinali maschili, con due italiani impegnati: alle 14.30 Musetti sfida Alcaraz, alle 19 è la volta di Sinner contro Djokovic.

Sempre domani è in programma la semifinale del doppio femminile, con Sara Errani che assieme a Jasmine Paolini cercherà di strappare il pass per un’altra finale, l’ennesima in carriera per la “maestra” del doppio che, a 38 anni, continua a stupire.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata