Trionfo per il tennis italiano: Sara Errani e Jasmine Paolini sono le nuove campionesse del Roland Garros nel doppio femminile. In 2 ore e 15’ hanno superato 6-4 2-6 6-1 la serba Aleksandra Krunić e la kazaka Anna Danilina.

A Parigi, la domenica che completa il programma vede le due azzurre giocare un primo set in cui, in 56’, riescono a imporsi 6-4 (con le avversarie che avevano rimontato da 4-2 a 4-4). Il secondo è però a favore di Krunić-Danilina, che non hanno grossi problemi a conquistarlo per 6-2. Ma al terzo, le italiane si riscattano: Errani-Paolini dominano e con un 6-1 senza discussioni si prendono il titolo.

Per Errani-Paolini è il primo successo in doppio femminile in uno slam. Errani ha vinto il doppio misto giovedì in coppia con Andrea Vavassori, a Parigi aveva conquistato il titolo nel 2012 con Roberta Vinci. Alle 15 l’attesissima finale del singolare maschile, tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

© Riproduzione riservata