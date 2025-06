«Ringrazio il mio team per avermi messo nella condizione di giocare una partita del genere. Abbiamo dato il massimo in tutto. Pochi mesi fa avremmo firmato per stare qui. È stato un torneo straordinario, anche se è molto difficile ora. Non dormirò molto bene questa sera ma va bene così».

Non è molto loquace Jannik Sinner al termine della finale persa al Roland Garros, e c’è da capirlo. «Complimenti Carlos - ha aggiunto il numero 1 al mondo - è stata un'altra prestazione eccezionale. Complimenti a te e al tuo team. Ve lo meritate. È più facile giocare che parlare in questo momento».

Infine un omaggio a Parigi, «un posto straordinario per me», ai tifosi e a un torneo «eccezionale».

«Sei di un livello straordinario, ha fatto un torneo fantastico, e so quanto ci tenevi a vincerlo. Ma io so che lo vincerai non una ma tante volte», gli ha detto Alcaraz.

«È un privilegio condividere questo terreno con te - ha aggiunto lo spagnolo - sono felice che riusciamo a scrivere la storia di questo torneo. Tu sei un esempio non solo per me, sei una fonte di ispirazione per tutti. In bocca al lupo per le prossime settimane e per i prossimi mesi».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata