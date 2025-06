Un super Jannik Sinner conquista l’accesso alla finale del Roland Garros, la prima in carriera per l’azzurro. L'obiettivo era alla sua portata e non l’ha mancato, dimostrando superiorità e determinazione nella vittoria per 6-4 7-5 7-6 contro l’ex numero uno del mondo Novak Djokovic.

Sino a questa sera era stata perfetta parità negli scontri diretti tra Sinner e Djokovic: otto match disputati, quattro vittorie ciascuno. Le ultime tre sfide, però, erano andate tutte a favore del numero uno, a partire dal match di Coppa Davis dove Jannik aveva annullato tre match point a Nole.

Jannick prosegue quindi il suo percorso a Parigi che non l’ha ancora visto perdere un set: sei match giocati e 18 parziali conquistati. In tre match su cinque sulla terra rossa parigina ha rifilato all'avversario un netto 6-0.

